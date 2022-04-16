ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:12

Посетителей Эрмитажа эвакуируют после сообщения о бомбе

фото ЗакС политика Посетителей Эрмитажа эвакуируют после сообщения о бомбе

Посетителей главного музейного комплекса эвакуируют после поступившего днем 16 апреля сообщения о заложенной бомбе, говорится в Telegram-канале Эрмитажа. Сотрудники службы безопасности музея совместно с росгвардейцами осматривают музейные залы и служебные помещения.

"Посетители с билетам на 16 апреля могут вернуться в музей после возобновления его работы сегодня или посетить Главный музейный комплекс в любой другой день. Также есть возможность сегодня посетить Главный штаб по этим же билетам", — информируют музейщики.

Музей откроют после завершения проверки.

В четверг после сообщения о минировании в Петербурге эвакуировали районные суды.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама