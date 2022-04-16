Посетителей Эрмитажа эвакуируют после сообщения о бомбе

Посетителей главного музейного комплекса эвакуируют после поступившего днем 16 апреля сообщения о заложенной бомбе, говорится в Telegram-канале Эрмитажа. Сотрудники службы безопасности музея совместно с росгвардейцами осматривают музейные залы и служебные помещения.

"Посетители с билетам на 16 апреля могут вернуться в музей после возобновления его работы сегодня или посетить Главный музейный комплекс в любой другой день. Также есть возможность сегодня посетить Главный штаб по этим же билетам", — информируют музейщики.

Музей откроют после завершения проверки.

В четверг после сообщения о минировании в Петербурге эвакуировали районные суды.

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