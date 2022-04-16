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Правительство выделит регионам 439 миллионов рублей за размещение беженцев

фото ЗакС политика Правительство выделит регионам 439 миллионов рублей за размещение беженцев

Правительство выделит из резервного форда 439 миллионов рублей на компенсацию затрат регионов, разместивших у себя беженцев из Украины, ЛНР и ДНР, сообщило 16 апреля ТАСС. Агентство ссылается на проект распоряжения кабинета министров о выделении регионам межбюджетных трансфертов.

Согласно документу, средства поступят в распоряжение МЧС России для предоставления трансфертов в бюджеты регионов, принимающих эвакуированных людей. Компенсации будут переводиться в соответствии с нормативами на размещение и питание каждого беженца в сутки. На одного человека будут предоставлять до 913 рублей в сутки за проживание и до 415 рублей в сутки за питание.

Ожидается, что наибольшие суммы среди регионов получат Ростовская (110 миллионов рублей), Воронежская (почти 100 миллионов рублей) и Курская (около 50 миллионов рублей) области.

Ранее стало известно, что около 150 беженцев из Мариуполя, размещенных в Ленобласти, пожелали получить российское гражданство.


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