Правительство выделит регионам 439 миллионов рублей за размещение беженцев

Правительство выделит из резервного форда 439 миллионов рублей на компенсацию затрат регионов, разместивших у себя беженцев из Украины, ЛНР и ДНР, сообщило 16 апреля ТАСС. Агентство ссылается на проект распоряжения кабинета министров о выделении регионам межбюджетных трансфертов.

Согласно документу, средства поступят в распоряжение МЧС России для предоставления трансфертов в бюджеты регионов, принимающих эвакуированных людей. Компенсации будут переводиться в соответствии с нормативами на размещение и питание каждого беженца в сутки. На одного человека будут предоставлять до 913 рублей в сутки за проживание и до 415 рублей в сутки за питание.

Ожидается, что наибольшие суммы среди регионов получат Ростовская (110 миллионов рублей), Воронежская (почти 100 миллионов рублей) и Курская (около 50 миллионов рублей) области.

Ранее стало известно, что около 150 беженцев из Мариуполя, размещенных в Ленобласти, пожелали получить российское гражданство.