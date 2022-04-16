В Ленобласти полторы сотни беженцев подали заявления на российское гражданство

Около 150 беженцев из Мариуполя, размещенных в пансионате под Тихвином, пожелали получить гражданство России, сообщила 16 апреля пресс-служба администрации Ленобласти.

"Сегодня сотрудники Управления по вопросам миграции МВД принимают заявления о предоставлении временного убежища. Такой статус позволит людям официально устроиться на работу в России", — добавили представители администрации региона.

Ранее сообщалось, что областная служба занятости проконсультировала более 200 беженцев из Мариуполя относительно возможности трудоустройства. Всего сначала спецоперации на территорию России въехали свыше 800 тысяч беженцев из Украины, а также ЛНР и ДНР.