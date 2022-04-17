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Новости 10:27

В поезде задержали псковского "яблочника" Николая Кузьмина

фото ЗакС политика В поезде задержали псковского "яблочника" Николая Кузьмина

Псковского депутата Николая Кузьмина задержали утром 17 апреля в вагоне поезда, о чем сообщил в своем Telegram-канале его соратник Лев Шлосберг. До доставления в полицейский участок политик не имел возможности связаться с адвокатом. Политику вменяют две административных статьи — дискредитация Вооруженных сил (20.3.3 КоАП) и демонстрация запрещенной символики.

Вторая из этих статей — арестная. Ожидается, что судебное заседание состоится в тот же день, в воскресенье.

Отметим, что у представителей псковского "Яблока" и псковских журналистов нынешней весной проходили массовые обыски по делу о клевете на губернатора. На уходящей неделе задерживали и самого Льва Шлосберга — уже по административной статье о дискредитации армии.


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