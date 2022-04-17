В Петербурге пока не собираются повышать стоимость платной парковки

Петербургский комитет по транспорту опроверг появившиеся слухи о том, что в ближайшее время будет увеличена стоимость платной парковки. Как следует из сообщения на странице ведомства "ВКонтакте", журналисты могли ошибиться с выводами, изучая документы на сайте Смольного.

"Комитет на постоянной основе разрабатывает нормативные правовые акты. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, размещённых на сайте Комитета по транспорту, не влечет обязанности их принятия", - гласит сообщение.

Чиновники подчеркивают, что остаются в силе расценки, прописанные в ноябрьском распоряжении.

На неделе замглавы комтранса Дмитрий Ваньчков констатировал, что платная парковка снизила трафик: в центр стали ездить на 15% меньше автомобилистов.