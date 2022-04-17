Роскомнадзор требует от YouTube разблокировать чеченскую страницу ВГТРК

Администрация видеохостинга YouTube утром 17 апреля ограничила доступ к чеченскому каналу ВГТРК, что встретило протест со стороны представителей канала.

"Меня не удивило поведение видеохостинга. Его руководство еще раз доказало, что боится правды. Подобные моменты мотивируют нас как профессионалов еще более качественно предоставлять наш контент зрителям, которые хотят владеть достоверной информацией", - отреагировала на блокировку директор телеканала Рузана Веселаева.

По ее словам, никаких предупреждений и уведомлений от YouTube каналу не поступало. Днем с заявлением о необходимости восстановить доступ к странице выступил Роскомнадзор.

Отметим, что предыдущий виток эскалации конфликта между российскими властями и YouTube имел место на прошлых выходных. После удаления парламентского YouTube-канала "Дума ТВ" российские официальные лица отреагировали с возмущением. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова приравняла поступок администрации YouTube к подписанию сервисом себе "смертного приговора".