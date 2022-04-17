Депутат Госдумы Горелкин грозит сайту Twitch блокировкой

Депутат Государственной думы Антон Горелкин выразил свой протест по отношению к администрации стримингового сервиса Twitch. По его наблюдениям, на сайте процветает русофобия, заключающаяся в том числе в фейках о военной спецоперации на Украине. Единоросс предрекает скорый конец этой интернет-площадки в России, поскольку, с его точки зрения, она нарушает права россиян. Претензии к Twitch у парламентария имелись давно, но сейчас он окончательно перестал мириться с политикой сервиса: Горелкин сообщает, что администраторы банят комментаторов, выступающих с официальных пророссийских позиций по украинскому конфликту.

"Платформа одной из первых отрубила монетизацию контента российским стримерам и всячески поощряет русофобию – при этом продолжает игнорировать закон "о приземлении". Думаю, уже в ближайшее время стоит ждать от регулятора введения предусмотренных мер понуждения", - написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, российские юзеры не расстроятся, столкнувшись с полной блокировкой не полюбившегося ему сайта.

Раньше депутат Горелкин планировал усилить регулирование подкастных платформ.