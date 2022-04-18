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Росавиация продлила запрет на перелеты в 11 аэропортов страны

фото ЗакС политика Росавиация продлила запрет на перелеты в 11 аэропортов страны

Росавиация продлила до 25 апреля ограничения на перелеты в 11 аэропортов в южных и центральных регионов России. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ведомство по-прежнему рекомендует авиакомпаниям доставлять пассажиров альтернативными маршрутами, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Прочие аэропорты страны, включая международные, работают в штатном режиме, отметили в ведомстве.

Ограничения на перелеты по южному направлению вступили в силу с начала спецоперации на Украине. С тех пор их неоднократно продлевали.

Фото: pixabay


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