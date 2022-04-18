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Новости 11:10

Сайт Human Rights Watch стал недоступен в России

фото ЗакС политика Сайт Human Rights Watch стал недоступен в России

Роскомнадзор ограничил доступ к странице сайта Human Rights Watch со статьей о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине, следует из данных универсального сервиса ведомства для проверки блокировок сайтов. Ограничение выполнено в соответствии с решением Генпрокуратуры от 12 апреля.

Согласно данным РКН, полной блокировки сайта американской неправительственной организации не производилось. В то же время, из-за использования сетевого протокола https, блокировка одной страницы ведет к ограничению доступа ко всему сайту, указал "Интерфакс".

Также Роскомнадзор ограничил доступ к 24 украинским ресурсам, включая сайты изданий и Минфина страны.

Ранее Минюст закрыл 15 российских представительств зарубежных организаций. Среди прочих из соответствующего списка вычеркнули Human Rights Watch.


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