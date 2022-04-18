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Новости 13:04

В России заведено 32 дела по статье о дискредитации армии

фото ЗакС политика В России заведено 32 дела по статье о дискредитации армии

За последние 10 дней Следственный комитет возбудил еще 11 уголовных дел о дискредитации Вооруженных сил (207.3 УК РФ), сообщил 18 апреля юрист Павел Чиков. По его подсчетам, к настоящему моменту в России возбуждено 32 таких дела.

Фигурантами новых дел стали, в частности, петербургская художница Александра Скочиленко, журналист из Горно-Алтайска Сергей Михайлов, журналист из Абакана Михаил Афанасьев, сотрудник администрации Элисты Алтан Очиров и другие люди.

"С момента вступления в силу статьи 207.3 УК РФ новое уголовное дело по ней появляется в среднем каждый рабочий день", — отметил Чиков. По его словам, из 27 известных фигурантов восемь человек содержатся под стражей. Чаще всего дела по статье о фейках про армию возбуждают против журналистов (шесть случаев), администраторов Telegram-каналов и гражданских активистов (по три случая). Среди прочих фигурантов есть две пенсионерки, один священник, один депутат, один сотрудник мэрии и одна художница.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать задержания россиян за распространение фейков про армию. "Это совсем не к нам вопрос. Мы не можем давать свои оценки, мы не имеем права на это. Это совсем не наша тема", — заявил он.


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