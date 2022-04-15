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"Это совсем не наша тема": Песков отказался комментировать задержания из-за фейков про армию

фото ЗакС политика "Это совсем не наша тема": Песков отказался комментировать задержания из-за фейков про армию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать задержания россиян за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах, сообщило 15 апреля ТАСС.

Просьба прокомментировать задержания прозвучала в ходе брифинга представителя Кремля с журналистами. В частности, Пескову указали на случай петербургской художницы Александры Скочиленко, отправленной в СИЗО до 31 мая из-за подозрений в размещении пацифистских табличек в магазине "Перекресток" на Васильевском острове.

Песков, однако же, высказываться о задержаниях из-за дел о дискриминации армии не пожелал. "Это совсем не к нам вопрос. Мы не можем давать свои оценки, мы не имеем права на это. Это совсем не наша тема", — сообщил он журналистам.

Василеостровский районный суд Петербурга отправил в среду Скочиленко под арест до конца весны по подозрению в распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Накануне стало известно о заведении административного дела против предпринимателя из Иваново, который раздавал прохожим томики романа Джорджа Оруэлла "1984".


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