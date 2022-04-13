Петербургскую художницу Скочиленко отправили в СИЗО до 31 мая

Василеостровский районный суд Петербурга 13 апреля избрал петербургской художнице Александре Скочиленко меру пресечения в виде заключения под стражу. Девушка пробудет в СИЗО до 31 мая. Ее подозревают в распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за подмены ценников в магазинах на пацифистские листовки.

Избрание меры пресечения Александре Скочиленко ожидалось еще 12 апреля - тогда суд зарегистрировал ходатайство следствия об аресте подозреваемой. Однако в итоге заседание перенесли на утро среды. В здании суда к назначенному времени пришли около 30 друзей и знакомых Скочиленко. В зал пустили лишь нескольких из них.

Адвокат Дмитрий Герасимов просил суд избрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы, в виде личного поручительства. За Скочиленко подписались депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Михаил Амосов, мундепы Сергей Трошин, Нэлли Вавилина и Сергей Кузин. Также среди подписавшихся отметился "яблочник" Лев Шлосберг.

Представитель подозреваемой также заявил, что его доверительнице по состоянию здоровья требуется особая диета, которую, скорее всего, не получится соблюдать в следственном изоляторе.

Первым заявлением следователя стало ходатайство об удалении слушателей с судебного заседания. По его словам, данные, оглашаемые на заседании, могут повлиять на ход предварительного следствия. В частности, он переживал за сохранность неких доказательств и безопасность свидетелей. Судья Елена Леонова после небольшого перерыва объявила об удовлетворении ходатайства следователя.

Во время ожидания оглашения постановления о мере пресечения, адвокат Герасимов рассказал собравшимся, что полицейские узнали о появлении пацифистских листовок в магазине от покупательницы.

"Там одна гражданка, покупательница, обратилась с соответствующим заявлением в полицию. Она увидела ценник и обратилась в полицию", - рассказал защитник на видео, опубликованном в Telegram-канале в поддержку Скочиленко.

О том, что "бумажный листок в виде ценника с текстом" был обнаружен "проходящей гражданкой" накануне сообщили и в ГУ МВД по Петербургу. Силовики отчитались, что 11 апреля задержали женщину, подозреваемую в том, что та оставила в магазине три листовки, компрометирующие Вооружённые силы.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга подчеркнули, что вменяемое Скочиленко правонарушение считается тяжким. Там также сообщили, что ранее подозреваемая привлекалась к административной ответственности и якобы "препятствовала сбору доказательств по данному уголовному делу".

Арест Скочиленко стал первым в Петербурге по уголовному делу о фейках про армию. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. В городе уже привлекали граждан к ответственности за переклейку ценников на пацифистские лозунги, однако ограничивались административным наказанием. Так, на 59-летнего анестезиолога за похожую акцию составили протокол о мелком хулиганстве.

Константин Леньков