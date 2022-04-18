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Новости 13:15

Ради нового строительства на территории "Ленэкспо" сносят позднесоветское здание

фото ЗакС политика Ради нового строительства на территории "Ленэкспо" сносят позднесоветское здание

На территории выставочного комплекса "Ленэкспо" в Петербурге приступили к сносу еще одного здания, передает строительный портал "Канонер". На этот раз тяжелая техника занялась павильоном №6, наиболее удаленным от Наличной улицы и расположенным у акватории Финского залива. Здание было построено в 1990 году по проекту Владимира Фрайфельда и Дмитрия Седакова.

В марте по соседству снесли здание бывшего Института морской связи, стоявшее на своем месте с 1949 года, о котором больше всего переживали противники застройки квартала "Ленэкспо". В планы группы компаний "Прайд" по-прежнему входит возведение в юго-западной части Васильевского острова гостиницы и комплекса многоэтажек.


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