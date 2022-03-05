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Новости 14:49

На территории "Ленэкспо" сносят "сталинку", мешающую новому строительству

фото ЗакС политика На территории "Ленэкспо" сносят "сталинку", мешающую новому строительству

На Васильевском острове в Петербурге начался снос здания Института морской связи и телемеханики, располагающегося в доме 6И по Наличной улице. Видеозаписью с места событий, выложенной в сообществе "Петербургский гражданин",  поделились очевидцы. 

Дом построили в 1949 году в характерной стилистике "сталинского классицизма": он имеет колонны и башню. Несмотря на большой возраст, КГИОП не считал его памятником и не охранял. Как сообщает строительное издание "Канонер", чиновники получили заявку на включение "сталинки" в реестр выявленных памятников в феврале.

Демонтаж, по данным того же издания, осуществляется группой компаний "Прайд". На месте бывшего выставочного комплекса "Ленэкспо", доминантой которого до последнего времени было здание института, хотят возвести новые жилые многоэтажки и гостиницу.


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