На территории "Ленэкспо" сносят "сталинку", мешающую новому строительству

На Васильевском острове в Петербурге начался снос здания Института морской связи и телемеханики, располагающегося в доме 6И по Наличной улице. Видеозаписью с места событий, выложенной в сообществе "Петербургский гражданин", поделились очевидцы.

Дом построили в 1949 году в характерной стилистике "сталинского классицизма": он имеет колонны и башню. Несмотря на большой возраст, КГИОП не считал его памятником и не охранял. Как сообщает строительное издание "Канонер", чиновники получили заявку на включение "сталинки" в реестр выявленных памятников в феврале.

Демонтаж, по данным того же издания, осуществляется группой компаний "Прайд". На месте бывшего выставочного комплекса "Ленэкспо", доминантой которого до последнего времени было здание института, хотят возвести новые жилые многоэтажки и гостиницу.