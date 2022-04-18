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Новости 13:51

Миллиардер Дерипаска призвал сократить госаппарат в два раза

фото ЗакС политика Миллиардер Дерипаска призвал сократить госаппарат в два раза

Предприниматель Олег Дерипаска высказался в пользу сокращения в России количества госслужащих и силовиков в ходе интервью журналу "Эксперт". Также миллиардер выступил за освобождение бизнесменов, осужденных по уголовным статьям о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ).

"Нужно сократить госаппарат в два раза. Зачем он? Просто взять в два раза и сократить. Отказаться от всех персональных машин, оставить в стране 100 персональных машин и, как говорится, начать всё заново. Нужно порезать эту составляющую непонятную силовую-правоохранительную в три-пять раз. Оставить армию и флот, раз это единственный оплот", — высказался Дерипаска.

По мысли миллиардера, предприниматели в России являются сейчас "единственным источником надежды". "Нужно всех освободить, которые там сидят [в заключении — ЗАКС.Ру], дать им возможность поработать. Бежать-то им некуда. И капиталу сейчас бежать некуда", — заявил он.

Сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что к III кварталу 2022 года Россию ждет структурная трансформация экономики, поскольку существующие запасы не бесконечны.

Фото: pixabay


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