Рашкин обратился в правительство, чтобы власти Саратовской области приняли у него лося

Депутат Валерий Рашкин (КПРФ) пожаловался в правительство России на руководство Саратовской области, не принимающее у него специально купленную лосиху, сообщила 18 апреля "Газета.Ru". Как заявил изданию парламентарий, региональные власти объясняют отказ отсутствием методики принятия животного.

Лосиху Рашкин приобрел в Иркутской области, о чем уведомил суд и комитет по охоте и рыболовству Саратовской области. "И тут началось что-то странное с комитетом, — пожаловался депутат. — Они говорят, что у них нет методики принятия лосихи в Саратовскую область. Хотя методики принятия лосей в других регионах есть. А Саратовская область уникальна, она не на территории РФ, у них методик не оказалось".

В итоге Рашкин обратился в правительство, чтобы то распорядилось комитету забирать животное. "Возмещать же надо. И пусть она здесь плодится, размножается, живет и приживается", — резюмировал он.

Депутат Рашкин обвиняется в незаконной охоте в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК РФ) после того, как в октябре 2021 года был остановлен правоохранителями с разделанной тушей лося в багажнике автомобиля. В конце марта коммунист объявил о принятом решении "завязать" с охотой.

Фото: Telegram-канал Валерия Рашкина