"Много пережито, огромный стресс": Рашкин решил завязать с охотой

Коммунист Валерий Рашкин заявил, что на фоне общественного резонанса, возникшего из-за дела о незаконной охоте на лося, решил отказаться от своего пагубного увлечения. В ближайших планах парламентария — помощь благотворительным организациям, работающим с животными.

"Я принял для себя решение — с охотой завязать. Всё свое оружие добровольно отдал в магазин на продажу. Я закрыл разрешение на хранение оружия. Много пережито, огромный стресс. Благотворительностью заниматься буду, помогать развитию животного мира. Но ружье не возьму — ни душа, ни сердце к этому не лежит", — приводит заявление Рашкина ТАСС.

В начале марта комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала передать дело Рашкина на рассмотрение в суд. Сам процесс длится с октября 2021 года, когда парламентария нашли в лесу с разделанной тушей лося.

После снятия депутатской неприкосновенности коммунист стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК РФ).

Кроме того, Рашкина оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года по ч.1 ст. 12.26 КоАП.