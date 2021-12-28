Суд оштрафовал Рашкина и временно лишил его водительских прав

Суд в Москве назначил наказание депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, нынешней осенью попавшему в крупный скандал, а потом и в уголовное дело по делу о незаконной охоте. На этот раз речь идет об административном деле, возбужденном в связи с задержанием Рашкина после его охоты в Саратовской области: тогда, в конце октября, он оказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как сообщает "Интерфакс", коммуниста оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года по ч.1 ст. 12.26 КоАП.

Напомним, что в течение нескольких недель после инцидента в Саратовской области Рашкин отрицал свое участие в убийстве и разделке лося, тушу которого у него нашли в багажнике автомобиля при задержании. Впоследствии он сознался в содеянном, что не спасло его от лишения депутатского иммунитета и возбуждения уголовного дела. В настоящее время он находится под запретом определенных действий, включающим в себя невозможность пользоваться средствами связи.