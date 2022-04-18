По делу о дискредитации армии Шлосберга оштрафовали на 32 тысячи рублей

Суд в Пскове оштрафовал лидера местного отделения "Яблока" Льва Шлосберга на 32 тысячи рублей, сообщает проект "Сетевые свободы". В репосте фрагмента трансляции Первого канала усмотрели дискредитацию Вооруженных сил (20.3.3 КоАП). Речь идет о ставшем знаменитом мартовском эпизоде, когда в прямой эфир новостей с плакатом пацифистского содержания вышла бывшая сотрудница канала Марина Овсянникова.

"В полицейском протоколе к моему комментарию не было высказано никаких правовых претензий", - уточнил Шлосберг в своем Telegram-канале.

В свою очередь, супругу политика Жанну Шлосберг-Козлович суд оштрафовал по той же статье на 30 тысяч рублей. Ее правонарушение состояло в публикации собственной фотографии, на которой она изображена с пацифистским плакатом.

Напомним, что через месяц после своей акции, случившейся во время выпуска новостей, Марина Овсянникова, расторгнув трудовой договор с Первым каналом, смогла устроиться в немецкое издание Die Welt.

фото: пресс-служба псковского "Яблока"