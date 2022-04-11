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Новости 16:11

Устроившая демарш на Первом канале Марина Овсянникова получила работу в Die Welt

фото ЗакС политика Устроившая демарш на Первом канале Марина Овсянникова получила работу в Die Welt

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, ставшая известной благодаря пацифистскому демаршу на телевидении, получила работу в немецкоязычном издании Die Welt, сообщается на его сайте.

Журналистка будет писать про события, происходящие в России и на Украине.

Овсянникова ворвалась в прямой эфир новостного выпуска на Первом канале вечером 14 марта. После этого её задержали и доставили в дежурную часть. Позже суд оштрафовал журналистку на 30 тысяч рублей по статье об организации массовой акции, повлекшей нарушение общественного порядка (ч.2 ст. 20.2 КоАП). Спустя время стало известно о заведении в отношении Овсянниковой административного дела о дискредитации армии.


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