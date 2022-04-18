Путин десятикратно повысил размер госпремии имени маршала Жукова

На официальном портале правовой информации появился указ, подписанный президентом Владимиром Путиным и касающийся ежегодной государственной премии имени маршала Георгия Жукова. Документ десятикратно увеличивает ее размер.

"Внести в положение... следующие изменения: в положении о государственной премии в пункте 1 в абзаце первом слова "в размере 300000 рублей" заменить словами "в размере 3 млн. рублей", - говорится в указе.

Премию имени Жукова вручают с 1996 года в преддверии Дня Победы. Она достается соотечественникам, отличившимся в области военной науки, создании вооружений, а также художественном творчестве, воспевающем героизм Красной армии и ее командования в борьбе против нацистской Германии.