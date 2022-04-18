Беглов объявил о победе над ажиотажным спросом на сахар

Ситуация на потребительском рынке и на рынке труда в Петербурге остается спокойной, объявил 18 апреля губернатор Александр Беглов. Подобное заявление прозвучало в ходе его еженедельного обращения к горожанам в эфире "Радио России".

"Данные мониторинга указывают на большие запасы продуктов у города, — известил жителей Петербурга градоначальник. — Нам удалось полностью купировать ажиотаж вокруг сахара. По ряду позиций в торговых сетях отмечено снижение розничных цен".

Заметим, что ранее Петростат сообщил о росте стоимости минимального набора продуктов в городе на 8,3 % за март. Сильнее всего подорожали овощи, фрукты, сахар и соль.