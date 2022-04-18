Матвиенко вернулась к теме нехватки отечественных гвоздей, упрекнув Минпромторг

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжила публичное обсуждение недостатков импортозамещения, о которых она порассуждала на прошлой неделе на примере производства гвоздей, считая, что Россия изготовляет их недопустимо мало. С ее точки зрения, Минпромторг, в ответ рапортовавший о том, что отечественных гвоздей в стране хватает, поспешил и поступил не лучшим образом, поскольку не стал углубляться в поднятую ей проблему. В своем Telegram-канале пресс-релиз ведомства Матвиенко назвала излишне "бравурным", напомнив, что речь шла об "изделиях, которые чуть сложнее, чем кусок проволоки" и которые государство тоннами продолжает импортировать.

"Получается, что все хорошо. Может, у кого-то и все хорошо. Но наши граждане способны сходить в ближайший строительный магазин и посмотреть в отделе крепежа страну происхождения товара", - написала чиновница.

Глава Совфеда отметила, что остановилась на примере с гвоздями в силу его наглядности и что на место этого товара можно поставить, к ее сожалению, многие другие изделия, в производстве которых Россия пока не преуспела.