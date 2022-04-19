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Утро в Выборгском райсуде Петербурга началось с обхода служебной собаки

фото ЗакС политика Утро в Выборгском райсуде Петербурга началось с обхода служебной собаки

Рабочее утро вторника, 19 апреля, в Выборгском районном суде Северной столицы вновь началось с полицейской проверки: перед этим на электронную почту инстанции пришло очередное "взрывоопасное" сообщение.

Первым посетителем суда в итоге стала служебная собака, обученная на поиск взрывчатых веществ.

"С утра пораньше в Выборгский районный суд пришёл замечательный гость. Сейчас он всё проверит, обозначит, что опасности нет, и суд начнёт рабочий день", - сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Последний раз из-за сообщения о лжеминировании петербургские суды эвакуировали на прошлой неделе. 16 апреля из-за опасного электронного послания вынужденно прерывал работу Эрмитаж.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга


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