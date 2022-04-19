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Минпросвещения: Уроки истории в российских школах начнут проводить уже с 1 класса

фото ЗакС политика Минпросвещения: Уроки истории в российских школах начнут проводить уже с 1 класса

Руководитель Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о намерении ввести в российских школах уроки об истории страны начиная уже с 1 класса. Соответствующее заявление прозвучало в ходе первого всероссийского школьного исторического форума "Сила в правде!".

"Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса", - высказался Кравцов, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее, напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил своему заместителю Петру Толстому и профильным комитетам проанализировать качество преподавания истории Великой Отечественной войны в российских школах и вузах, заявив, что данной теме, по его мнению, "уделяется очень мало времени".

 


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