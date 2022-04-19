ЛДПР предложила вернуть смертную казнь для украинцев, замеченных в пытках российских военнослужащих

Фракция ЛДПР в Госдуме выступила за снятие моратория на смертную казнь для взятых в плен украинцев, замеченных в пытках мирных граждан и российских военнослужащих, сообщается 19 апреля в Telegram-канале думских либерал-демократов.

"ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для тех украинских боевиков, которые участвовали в пытках и зверствах против мирных жителей и российских военнослужащих и были взяты в плен", — говорится в сообщении фракции.

В конце февраля о возможности возвращения к смертной казни заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. В своих рассуждениях он указал ее в ряду "важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране".

Фото: Telegram-канал "Фракция ЛДПР в ГД"