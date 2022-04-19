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Новости 11:36

Владеющий брендами Peugeot, Citroёn и Opel автоконцерн приостанавливает завод в Калуге

фото ЗакС политика Владеющий брендами Peugeot, Citroёn и Opel автоконцерн приостанавливает завод в Калуге

Автомобильный концерн Stellantis, которому, в числе прочих, принадлежат такие бренды, как Peugeot, Citroёn и Opel, известил о приостановке своих заводских мощностей, базирующихся в Калуге. Ключевая причина — рост числа антироссийских санкций и логистические проблемы.

"С учётом быстрого ежедневного роста числа перекрёстных санкций и логистических трудностей Stellantis приостановила свою производственную деятельность в Калуге, чтобы гарантировать соблюдение всех санкций и защитить своих сотрудников", — следует из заявления пресс-службы автоконцерна, опубликованного 19 апреля.

Ещё в первой половине марта компания "заморозила" импорт и экспорт автомобилей в РФ, а 31-го числа было объявлено о приостановке работы завода в Калуге ввиду нехватки запчастей.

Напомним, что обострившаяся после 24 февраля проблема нехватки деталей стала причиной простоя нескольких автомобильных заводов. В частности, петербургский завод Nissan до сих пор, вопреки декларировавшимся планам, не смог вернуться к работе.


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