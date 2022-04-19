Немецкая компания Henkel объявила о прекращении бизнеса в РФ из-за ситуации на Украине

Очередная крупная иностранная компания объявила об уходе из России на фоне "специальной военной операции" на Украине: так, отечественный рынок покидает немецкий производитель бытовой химии Henkel. Соответствующее заявление опубликовано на англоязычной версии сайта концерна.

"На фоне текущих событий на Украине Henkel приняла решение отказаться от своего бизнеса в России", — указывается в сообщении пресс-службы компании.

При этом в компании заверили, что 2 500 сотрудников Henkel, трудящихся в РФ, продолжат как работу на предприятии, так и получение заработной платы.

Ранее, напомним, производящая контрацептивы и моющие средства компания Reckitt (Vanish, Cillit Bang, Calgon, Tiret, Dosia, Durex, Contex, Clearasil и другие бренды) известила о том, что готовится передать права на российский бизнес. Его могут передать либо третьей стороне, либо сотрудникам фирмы.

Фото: henkel.ru