С 1 сентября в российских школах будут еженедельно исполнять гимн России

Начиная с 1 сентября по понедельникам в российских школах будет играть гимн страны, сообщил 19 апреля министр просвещения Сергей Кравцов. Заявление прозвучало на первом всероссийском школьном историческом форуме "Сила в правде!" в Музее Победы, передает ТАСС.

"С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага", — пообещал Кравцов.

Кроме того, глава Минпросвещения уточнил свое предыдущее заявление о намерении ввести в школах изучение истории с первого класса. По его словам, речи об отдельных уроках истории для первоклашек не идет, вместо этого ее будут преподавать в рамках других предметов. "Я сказал, что у нас с первого класса будет историческое фактически просвещение. Не уроки истории", — объяснил Кравцов.

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