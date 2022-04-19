ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:41

Спецоперация на Украине попадет в учебники, пообещал глава Минпросвещения

фото ЗакС политика Спецоперация на Украине попадет в учебники, пообещал глава Минпросвещения

Информация о российской спецоперации на Украине войдет в школьные учебники, заявил 19 апреля глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Обещание прозвучало на школьном историческом форуме "Сила в правде!" в Музее Победы, передало ТАСС.

"Конечно, дополним учебники истории, программы по истории, теми событиями, которые происходят сейчас, в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией", — сообщил Кравцов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил возможность появления вопросов о спецоперации в заданиях Единого госэкзамена.

Заметим, что указанное заявление Кравцова стало отнюдь не единственным на форуме "Сила в правде!". До этого он анонсировал еженедельное исполнение гимна и поднятие флага России в школах, а заодно пообещал ввести изучение истории с первого класса. Впрочем, отдельные уроки для первоклассников министр просвещения вводить не намерен, а вместо этого согласен ограничиться преподаванием истории в рамках сторонних предметов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама