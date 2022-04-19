КПРФ предложила заменить российский триколор на красное знамя

Фракция КПРФ в Госдуме выступила 19 апреля с предложением заменить существующий триколор на флаг СССР, чтобы закрепить за Россией принцип правопреемственности Союза на своей территории. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе парламента.

"Государственный флаг Российской Федерации представляет собой красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу, у древка, золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине — 1:2", — говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к проекту утверждается, что "красный фоновый цвет исторически всегда присутствовал также на стягах русских князей и царей: Вещего Олега, Святослава Великого, Ярослава Мудрого, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Дмитрия Пожарского". По версии коммунистов, красный цвет "означает красивый, цвет веры, надежды, торжества добра над злом". Также они считают, что он любим народом.

Существующий бело-сине-красный флаг в КПРФ назвали ""подарком" от голландцев", который появился в России при царе Алексее Михайловиче и против которого якобы выступил сын государя Петр Великий. "Петр I много экспериментировал, чтобы изменить дизайн флага, а в 1709 году он и вовсе определил в качестве императорского штандарта чёрно-жёлто-белый флаг", — говорится в пояснительной записке.

Коммунисты считают, что смена нынешнего флага на флаг СССР позволит вернуть "символ славных побед и великой мировой державы".

Сегодня же глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал еженедельное исполнение гимна России и поднятие флага страны во всех российских школах с 1 сентября.

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