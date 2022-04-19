Суд оставил в СИЗО петербуржца, обвиняемого по делу о сожжении одетого в камуфляжную форму чучела

Горсуд Петербурга отказался удовлетворять апелляционную жалобу на постановление нижестоящего суда, который отправил в СИЗО местного жителя Игоря Мальцева в рамках дела о сожжении облачённого в камуфляжную форму чучела на Неве, информирует объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Адвокаты Мальцева просили избрать ему более мягкую меру пресечения, сам он призывал назначить ему "самый суровый домашний арест". Подсудимый объяснил, что в начале марта провёл на льду Невы художественный перфоманс по случаю Масленицы: чучело сожгли для того, чтобы "ушло всё плохое". Никакую политическую ненависть в данном обряде его участники не привносили.

"Ничего не снимал, нигде не размещал, никого ни к чему не призывал. Я готов на самый суровый домашний арест, просто, чтобы быть рядом со своей гражданской супругой", - выступил во время заседания Мальцев.

Невзирая на сказанное обвиняемым, Горсуд счёл, что ему необходимо продолжать находиться под стражей.

Мальцеву инкриминируют хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти (ст. 213 УК).