ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:26

Суд оставил в СИЗО петербуржца, обвиняемого по делу о сожжении одетого в камуфляжную форму чучела

фото ЗакС политика Суд оставил в СИЗО петербуржца, обвиняемого по делу о сожжении одетого в камуфляжную форму чучела

Горсуд Петербурга отказался удовлетворять апелляционную жалобу на постановление нижестоящего суда, который отправил в СИЗО местного жителя Игоря Мальцева в рамках дела о сожжении облачённого в камуфляжную форму чучела на Неве, информирует объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Адвокаты Мальцева просили избрать ему более мягкую меру пресечения, сам он призывал назначить ему "самый суровый домашний арест". Подсудимый объяснил, что в начале марта провёл на льду Невы художественный перфоманс по случаю Масленицы: чучело сожгли для того, чтобы "ушло всё плохое". Никакую политическую ненависть в данном обряде его участники не привносили.

"Ничего не снимал, нигде не размещал, никого ни к чему не призывал. Я готов на самый суровый домашний арест, просто, чтобы быть рядом со своей гражданской супругой", - выступил во время заседания Мальцев.

Невзирая на сказанное обвиняемым, Горсуд счёл, что ему необходимо продолжать находиться под стражей.

Мальцеву инкриминируют хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти (ст. 213 УК).


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама