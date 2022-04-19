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Новости 17:33

Петербуржцев предупредили о закрытом в пасхальную ночь метро

фото ЗакС политика Петербуржцев предупредили о закрытом в пасхальную ночь метро

Петербургское метро не изменит своего привычного графика работы, даже невзирая на грядущую пасхальную ночь: режим не меняется уже третий год подряд, отчитались в городском комитете по транспорту.

"Метрополитен в ночь на 24 апреля работать не будет. Городской общественный транспорт в Пасху будет работать по графику выходного дня", — информирует комтранс.

Изменения коснутся лишь наземного общественного транспорта: так, 24 числа будут усилены дополнительными автобусами сразу несколько городских маршрутов. Это — маршруты № 90, 195, которые следуют к Южному кладбищу; № 397, 398, идущие к Северному кладбищу; № 138, подъезжающий к кладбищу у Крематория, а также № 382, прибывающий к Казанскому кладбищу.


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