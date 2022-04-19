ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:44

Финляндия усилила пограничный контроль с Россией и закрыла КПП для грузоперевозок

фото ЗакС политика Финляндия усилила пограничный контроль с Россией и закрыла КПП для грузоперевозок

Финляндия усилила контроль на границе с Россией, сообщили 19 апреля "Известия" со ссылкой на портал Yle. Издание приводит слова главы пограничной охраны страны генерал-лейтенанта Паси Костамоваара, сказанные во время пресс-конференции.

"Мы усилили пограничный контроль, улучшили управление и мониторинг ситуации и в целом готовность к выполнению задач. Мы регулируем операции в соответствии с тем, как того требует ситуация", — заявил Костамоваара. Ситуацию на границе с Россией он оценил как спокойную, но отметил, что финская погранслужба подготовилась к возможным инцидентам.

Также стало известно о закрытии погранперехода "Париккала", используемого сугубо для грузоперевозок. "Пограничные комиссары региона Юго-Восточной Финляндии и Выборгского района (Ленинградской области, России) договорились приостановить движение через временный пограничный переход в Париккала с 19.04.2022 до дальнейшего уведомления", — приводит сообщение финской погранохраны РИА "Новости".

Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил лишить Балтику безъядерного статуса в случае, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама