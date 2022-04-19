Компания Meta* обжаловала решение суда о признании ее экстремистской организацией

Американская компания Meta Platforms Inc.* подала апелляционную жалобу на решение суда о признании ее экстремистской организацией, рассказало 19 апреля РИА "Новости". Издание сослалось на источник в суде.

"В суд поступила апелляционная жалоба компании Meta Platforms Inc.*", — цитирует агентство сообщение суда.

Дату рассмотрения жалобы судом информагентство не указало.

Тверской суд Москвы 21 марта признал Meta* экстремистской организацией по иску Генпрокуратуры, заодно запретив ее продукты Facebook** и Instagram***. Соответствующее решение не предполагает ответственности для пользователей за обход блокировок, отметил представитель надзорного ведомства. При этом запрет не коснулся принадлежащего Meta* мессенджера WhatsApp.

UPD: По уточнению РИА "Новости", жалобу на признание Meta* экстремистской организацией отправило "некое лицо, не являвшееся участником процесса", а не сама компания. От участников процесса жалоб не поступало, заявили информагентству в пресс-службе суда.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram***, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена