В Петербурге жилкомсервис составил букву Z из сотрудников

Жилкомсервис № 1 Выборгского района выложил фотографию во "ВКонтакте", на которой 14 сотрудников выстроились в букву Z. Внимание на это обратил 19 апреля Telegram-канал "Ротонда".

Снимок сопровождается текстом, написанным от лица гендиректора ООО "Жилкомсервис № 1 Выборгского района" Андрея Мельника. В посте говорится о зверствах неонацистов и об истреблении жителей Донбасса. "А ведь это могли быть Вы…Ваша семья…" — апеллирует к читателю автор.

"Настало время вновь победить нацистское зло, уничтожить фашизм, спасти русский народ от истребления. Решение, которое принял наш президент Владимир Владимирович Путин, было архисложным, но необходимым. И народ России и я, в частности, поддерживаем нашего президента, гордимся нашими героями, защищающих Отечество. Мы обязаны победить и прекратить истребление нашего Народа! [орфография и пунктуация авторские — ЗАКС.Ру]" — написано в паблике жилкомсервиса.

Ранее стало известно о том, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко использовал латинскую Z для написания своей фамилии в названии собственного Telegram-канала.

Фото: ООО ЖКС №1 Выборгского района/ "ВКонтакте"