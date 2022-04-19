ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:57

Комтранс Петербурга заверил, что работавшие ранее кондукторы трудоустроены и по сей день

фото ЗакС политика Комтранс Петербурга заверил, что работавшие ранее кондукторы трудоустроены и по сей день

Петербургский комитет по транспорту поспешил успокоить горожан, выразивших беспокойство трудоустроенностью кондукторов: ввиду старта транспортной реформы ряд коммерческих маршрутов заменили обычные автобусы, работающие без привычных "живых" ревизоров. Это новшество некоторые жители Северной столицы восприняли скептически, сделав вывод, что из-за предпринятых решений многие граждане могли лишиться своей работы.

"Государственные перевозчики — такие, как СПб ГУП "Пассажиравтотранс" и "Горэлектротранс", — работают по старой схеме. На маршрутах с большим пассажиропотоком по-прежнему трудятся кондукторы", — отчитались в комтрансе.

На сегодняшний день в городе продолжают действовать 4 175 маршрутов, которые обслуживают кондукторы.

Ранее, напомним, комитет по транспорту рассказал пассажирам, как отличить настоящего контролёра-ревизора от мошенника на бескондукторных маршрутах.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама