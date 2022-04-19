Комтранс Петербурга заверил, что работавшие ранее кондукторы трудоустроены и по сей день

Петербургский комитет по транспорту поспешил успокоить горожан, выразивших беспокойство трудоустроенностью кондукторов: ввиду старта транспортной реформы ряд коммерческих маршрутов заменили обычные автобусы, работающие без привычных "живых" ревизоров. Это новшество некоторые жители Северной столицы восприняли скептически, сделав вывод, что из-за предпринятых решений многие граждане могли лишиться своей работы.

"Государственные перевозчики — такие, как СПб ГУП "Пассажиравтотранс" и "Горэлектротранс", — работают по старой схеме. На маршрутах с большим пассажиропотоком по-прежнему трудятся кондукторы", — отчитались в комтрансе.

На сегодняшний день в городе продолжают действовать 4 175 маршрутов, которые обслуживают кондукторы.

Ранее, напомним, комитет по транспорту рассказал пассажирам, как отличить настоящего контролёра-ревизора от мошенника на бескондукторных маршрутах.