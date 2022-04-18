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Новости 18:03

Комтранс предупредил петербуржцев о фальшивых контролерах

фото ЗакС политика Комтранс предупредил петербуржцев о фальшивых контролерах

Комитет по транспорту выпустил 18 апреля разъяснение для пассажиров, как отличить настоящего контролера-ревизора от мошенника на бескондукторных маршрутах.

Контролер должен быть облачен в брендированную форму темно-синего цвета, отметили в комтрансе. Он входит в транспортное средство через крайние двери после окончания посадки пассажиров и проверяет оплату при помощи ручного валидатора. При обнаружении безбилетного пассажира составляется акт в двух экземплярах, причем пассажир должен предъявить документ, удостоверяющий личность.

"Важно, что контролер не вправе принимать наличные денежные средства за проезд или требовать оплатить штраф на месте", — отметили в комтрансе. В случае возникновения таких коллизий петербуржцев просят обращаться на горячую линию "Организатора перевозок" или в полицию.

С 1 апреля в Петербурге стартовал первый этап транспортной реформы. Среди прочего, она подразумевает переход к бескондукторной системе в социальном общественном транспорте, заменившем собой коммерческие маршрутки. В настоящее время в городе насчитывается 97 таких маршрутов.


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