Следователи изъяли телефоны у старшеклассников Павловской гимназии

Следственный комитет реквизировал смартфоны одиннадцатиклассников гимназии № 209, рассказала 19 апреля "Фонтанка". Изъятие произошло в рамках уголовного дела о телефонном терроризме, длящегося с осени 2021 года.

По сообщению издания, во время пятого урока к старшеклассникам пришло школьное руководство с женщиной, которая представилась сотрудницей СК по Центральному району. Ученикам велели оставить на краю парт подписанные тетради и телефоны, а самим выйти на некоторое время. Вернувшись после незапланированной прогулки, школьники не обнаружили в классе следовательницы, а на столах — своих телефонов.

В руководстве гимназии изданию заявили, что телефоны были действительно изъяты, а "Следственный комитет был в рамках следственных действий". В пресс-службе СК изданию сказали, что не располагают информацией о произошедшем. В то же время по телефону дежурного, указанному на сайте ГСУ СК по Петербургу, "Фонтанке" сообщили, что телефоны вернут после окончания следственных действий и их изучения.

В конце октября отчим одного из учеников Павловской гимназии (она же 209-я) обнаружил в закрытом школьном чате сообщение с угрозой теракта, о чем известил правоохранителей. После этого было возбуждено уголовное дело, в рамках разбирательства по которому и произошло изъятие гаджетов.