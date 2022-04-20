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Новости 10:31

Административные комиссии Петербурга обяжут обзавестись юристами

фото ЗакС политика Административные комиссии Петербурга обяжут обзавестись юристами

Как минимум по одному члену комиссий, рассматривающих дела об административных правонарушениях в Петербурге, должны будут иметь высшее юридическое образование. В настоящее время это не обязательно.

Поправку в закон об административных комиссиях ЗакС одобрил на заседании 20 апреля. Документ внесли парламентские комитет по законодательству и комиссия по вопросам правопорядка.

Напомним, административная комиссия — коллегиальный государственный орган, рассматривающий нарушения законов в Петербурга, в случае если они не попадают в подведомственность судов. В частности, такие комиссии рассматривали дела о нарушениях антиковидного законодательства.

Сергей Еремеев


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