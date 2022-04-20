Административные комиссии Петербурга обяжут обзавестись юристами

Как минимум по одному члену комиссий, рассматривающих дела об административных правонарушениях в Петербурге, должны будут иметь высшее юридическое образование. В настоящее время это не обязательно.

Поправку в закон об административных комиссиях ЗакС одобрил на заседании 20 апреля. Документ внесли парламентские комитет по законодательству и комиссия по вопросам правопорядка.

Напомним, административная комиссия — коллегиальный государственный орган, рассматривающий нарушения законов в Петербурга, в случае если они не попадают в подведомственность судов. В частности, такие комиссии рассматривали дела о нарушениях антиковидного законодательства.

Сергей Еремеев