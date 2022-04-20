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Новости 11:12

"Они не должны вернуться сюда": Депутат Власов хочет закрыть страну для артистов, уехавших во время "спецоперации"

фото ЗакС политика "Они не должны вернуться сюда": Депутат Власов хочет закрыть страну для артистов, уехавших во время "спецоперации"

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, выступая на пленарном заседании 20 апреля, предложил ввести ограничение в правах для части соотечественников, которые покинули страну в разгар военной спецоперации на Украине, продолжающейся с 24 февраля. С его точки зрения, артисты, решившие переждать эти события вдали от дома, заслуживают запрета на возвращение в Россию.

"Что касается заслуженных деятелей культуры, которые все сейчас как один говорят, что они уехали в отпуск. Кого ни спросишь - все в отпуске! В Израиле, в Эмиратах, в отпуске во Франции, в отпуске в других странах".

По предположению первого зампреда фракции ЛДПР, после успешного завершения спецоперации упомянутые им артисты "ручейком побегут" обратно на родину. Такой сценарий Власова не устраивает.

"Мы должны действовать жестче и не допустить людей, которые предали свою страну.... Они не должны вернуться сюда", - заявил 26-летний депутат.

Отметим, что после недавней кончины бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского вопрос о власти в партии до конца не решен. Обязанности Жириновского временно исполняет депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

фото: duma.gov.ru


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