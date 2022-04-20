"Выводы будут сделаны": Глава Россотрудничества отреагировал на слова Поклонской о Z-символике

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков пообещал сделать выводы после того, как его заместитель, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская высказалась о "патриотической" Z-символике. Соображениями чиновник поделился у себя в телеграм-канале.

Для начала он отметил, что литера Z, по его мнению, является символом поддержки российской армии, задействованной в военной "спецоперации" на Украине. После Примаков порассуждал о ходе переговоров, которые ведут две страны, и, под конец, высказался о заявлении своей подчинённой.

"Что же касается определенного волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей в федеральном агентстве, то интересы Агентства и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными, в связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы", - резюмировал мысль Примаков.

Поклонская, напомним, выступая в эфире YouTube-канала "Живой гвоздь", заявила, что латинская Z, по её мнению, "символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины".

Фото: Россотрудничество / "ВКонтакте"