Baza: Блогеру Птушкину до преклонных лет запретили въезд в Россию

Популярный видеоблогер, бывший ведущий телепрограммы "Орел и решка" Антон Птушкин по решению российских властей не сможет легально попасть в РФ до 2072 года, сообщает известное своими инсайдами издание Baza. Запрет, который, по данным медиапроекта, вступил в силу на прошлой неделе, продиктован позицией Птушкина относительно военной спецоперации на Украине: тревел-блогер последовательно и публично выступает против нее.

YouTube-канал 37-летнего Птушкина, находящегося за пределами России, на сегодняшний день имеет более 5,5 млн подписчиков, а Telegram-канал - более 200 тысяч.

Отметим, что 20 апреля первый зампред фракции ЛДПР Василий Власов предложил запретить въезд в Россию тем артистам, кто покинул ее в ходе спецоперации.

фото: Антон Птушкин / YouTube