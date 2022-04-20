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Новости 11:31

Baza: Блогеру Птушкину до преклонных лет запретили въезд в Россию

фото ЗакС политика Baza: Блогеру Птушкину до преклонных лет запретили въезд в Россию

Популярный видеоблогер, бывший ведущий телепрограммы "Орел и решка" Антон Птушкин по решению российских властей не сможет легально попасть в РФ до 2072 года, сообщает известное своими инсайдами издание Baza. Запрет, который, по данным медиапроекта, вступил в силу на прошлой неделе, продиктован позицией Птушкина относительно военной спецоперации на Украине: тревел-блогер последовательно и публично выступает против нее.

YouTube-канал 37-летнего Птушкина, находящегося за пределами России, на сегодняшний день имеет более 5,5 млн подписчиков, а Telegram-канал - более 200 тысяч.

Отметим, что 20 апреля первый зампред фракции ЛДПР Василий Власов предложил запретить въезд в Россию тем артистам, кто покинул ее в ходе спецоперации.

фото: Антон Птушкин / YouTube


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