"Магнит" переходит на систему электронных чеков

Сеть продуктовых магазинов "Магнит" через свою пресс-службу объявила о переходе на выдачу клиентам электронных чеков вместо бумажных. "Реформа" объясняется и прагматическими соображениями, и заботой об экологической безопасности.

"Покупатели смогут воспользоваться этой возможностью в более чем 26 000 магазинах всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании. Это позволит снизить использование бумаги, сократить воздействие на окружающую среду и уменьшить операционные затраты на приобретение кассовой ленты", - гласит сообщение.

Желающие получать на почту электронные чеки могут настроить соответствующую опцию в мобильном приложении ретейлера, являющегося лидером в России по количеству собственных магазинов.

Напомним, что в середине марта Федеральная налоговая служба в связи с дефицитом и подорожанием бумаги, вызванными антироссийскими санкциями, предупредила, что на время перестанет штрафовать торговые точки, не выдающие потребителям бумажные чеки.