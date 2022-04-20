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Соколов предрекает трудности с реализацией следующих этапов транспортной реформы

фото ЗакС политика Соколов предрекает трудности с реализацией следующих этапов транспортной реформы

Петербургский вице-губернатор Максим Соколов, выступая накануне в Казани на заседании рабочей группы Госсовета, рассказал о втором и третьем этапах транспортной реформы в своем городе, намеченные на 1 июня и 15 июля соответственно. Уже сейчас чиновник видит риски срыва реформы, обусловленные непредвиденными финансовыми трудностями. Городу уже не хватает порядка 4 млрд рублей, предназначавшихся для покупки автобусов на газомоторном топливе.

"Средства Минпромторга на эти цели в текущем году в большей своей части заблокировал Минфин для поиска дополнительных источников бюджета. И, таким образом, второй и третий этап транспортной реформы находятся в зоне риска, поскольку та финансовая модель, что перевозчики разыграли в прошлом году, не предполагает отсутствие этих довольно существенных субсидий", - приводит рассказ Соколова "Интерфакс".

На один автобус требуется, по его подсчетам, от 0,5 до 2,8 млн рублей. Вице-губернатор считает целесообразным сохранить субсидии на 4 млрд рублей, включив их в госпрограмму "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2035 года".

Напомним, что в рамках транспортной реформы Петербург должен будет избавиться от маршруток, увеличить число социальных маршрутов и остановок общественного транспорта. О том, с какими сложностями столкнулся город на первом этапе реформы, читайте в материале ЗАКС.Ру.


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