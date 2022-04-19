Почти только хорошие новости с заседания правительства Петербурга

фото ЗАКС.Ру

Правительство Петербурга 19 апреля обсудило развитие транспорта и предпринимательства в городе в 2021 году и планы на 2022 год. Рассказали чиновники о "транспортной реформе" и планах по строительству метро. Отдельную часть совещания посвятили экономическим вопросам. Судя по докладам, в Петербурге дела пока идут хорошо, но инфляция все же может подойти к 20% за год.

Транспортные вопросы

Председатель комитета по транспорту Поляков рассказал о выполнении программы по развитию транспортной системы города. По его словам, на программу выделили 170 млрд рублей, из которых освоено за 2021 год 167,8 млрд рублей. Степень достижения целевых показателей - 98,3%, заявил Поляков. Он уточнил, что самый низкий показатель у цели по перевозке пассажиров - 90,8%. Причина - пассажиропоток еще не восстановился после эпидемии коронавируса, пояснил глава комтранса.

Он рассказал, что в 2021 году в Петербурге появились 119 новых автобусов, 34 троллейбуса и 13 трамваев. Программа по обновлению парка наземного транспорта продолжится в 2022 году, сказал Поляков.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поинтересовался у него, закупают ли только новые автобусы. Глава города напомнил, что было установлено условие - поставляется транспорт не старше 1 года. Поляков заверил губернатора, что норма выполняется. Часть автобусов закупили в конце 2021 года, так как производители не могут сразу создать тысячи транспортных единиц, а часть - ждут в 2022 году.

Происходит замена общественного транспорта в рамках реформы, первый этап которой стартовал с 1 апреля. Присутствовавшая на заседании правительства депутат от КПРФ Ирина Иванова поинтересовалась у Полякова, какие недостатки выявлены в первом этапе. Глава комтранса согласился, что проблемы были: сходы автобусов с рейсов и неработающие валидаторы. Такой транспорт сразу заменяли, заверил Поляков:

- Действительно, на первой неделе были определенные сбои, связанные с тем, что новый подвижной состав должен прикататься. <...> Естественно, по всем факторам оперативно проводилась работа - подвижной состав с неисправленными валидаторами снимался с линии, замещался резервом.

В первые дни сойти с линии могли около 20 автобусов, сейчас показатель снизился до 3, рассказал глава комтранса. По его словам, этот транспорт заменяется оперативно, а количество жалоб снизилось более чем на 50%.

Также Поляков рассказал, что из Фонда национального благосостояния Петербургу выделят 96 млрд рублей на новые вагоны метро. Всю сумму должны предоставить до 2031 года, уточнил председатель комтранса.

Правда в ближайшие два года новые станции метро открываться не будут, огорчил заинтересовавшихся депутатов глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин. Новые открытия планируются только в 2024 году, уточнил глава ведомства.

Андрей Левакин

Ранее созданием метро в Петербурге занималась компания "Метрострой", которую правительство города при Беглова неоднократно критиковало. В компании постоянно менялось руководство и были финансовые проблемы. Правительство Петербурга решило вместе с ВТБ создать собственную организацию по строительству подземки - "Метрострой Северной Столицы". Эта организация получила статус единственного поставщика, а прежний "Метрострой" суд признал банкротом.

Все эти перипетии задержали продолжение строительства метро в Петербурге. Но в 2022 году "Метрострой Северной столицы" приступит к работам по созданию двух линий подземки, рассказал на заседании правительства Левакин. Он уточнил, что речь идет о продолжении "зеленой" линии от станции "Беговая" к "Зоопарку" и о "коричневой" линии от станции "Путиловская" до "Обводного канала".

Губернатор Петербурга Беглов в конце обсуждения развития транспортного блока отметил, что в городе никогда не было такой масштабной замены парка автобусов и вагонов метро. Это не только повышение комфорта перевозок, но и укрепление экономики России и Беларуси в условиях санкций, заявил глава города. Он напомнил, что все автобусы, поставляемые сейчас в Петербург, производят в России и соседней стране.

Многострадальная экономика

Вторую часть заседания посвятили вопросам экономического развития и сферы бизнеса. Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик поведал собравшимся о ходе программы по развитию предпринимательства. Озвучивал он только основные моменты, а на презентации показал множество разных цифр.

Одним из важных для города показателей является занятость населения в малом и среднем предпринимательстве, сказал Соловейчик. В 2021 году удалось достичь "небывалых показателей" - более 1,78 млн человек, работающих в МСП.

Также за год вырос оборот и в сфере общественного питания, превзойдя допандемийный уровень, сообщил Соловейчик. Он уточнил, что помогли в этом три ключевых момента:

- Это механизм размещения сезонной уличной мебели при предприятиях общественного питания - мера хорошая, показала свою дееспособность. Предлагаем ее и дальше продлевать. Второй - это летние террасы, и мы к концу года перешли на круглогодичные террасы. <...> И, вы помните, что мы были инициаторами первыми в стране закона о фудтраках на ярмарках.

Кирилл Соловейчик

Соловейчик рассказал, как его ведомство помогает малому и среднему бизнесу развиваться. По его словам, более чем в два раза увеличено количество ярмарок, что дает рост оборота в сфере торговли. Помимо этого, предпринимателям предоставляются услуги в цифровом формате, образовательная поддержка и технологическая, отметил Соловейчик и добавил, что для представителей МСП предоставляется коворкинг:

- Мы даем полностью доступ к нашим всем информационным, образовательным ресурсам. Мы ведем проектную деятельность совместно с предпринимателями, когда они размещаются в коворкинге. Мы помогаем реализовывать мероприятия с ведущими спикерами и различные тренинги на базе коворкингов.

Естественно не обошлось и без финансовой помощи. По данным Соловейчика, через Фонд содействия кредитованию бизнесменам выдано в 2021 году более 618 млн рублей беззалоговых займов, 684 млн рублей - с залоговым обеспечением.

Депутат Государственной думы Оксана Дмитриева поинтересовалась у Соловейчика, как власти города намерены действовать после ухода с рынка ряда крупных иностранных компаний, которые занимались торговлей. Чиновник отметил, что ряд торговых центров уже самостоятельно предоставляют площади российским дизайнерам.

- Мы решили тоже некоторым катализатором этого процесса стать, мы собрали перечень освободившихся помещений в торговых центрах, буквально на прошлой неделе нам предоставили информацию. Не все сети нам эту информацию предоставляют, с одной стороны. С другой стороны, мы собрали перечень дизайнеров, которые готовы развиваться и готовы замещать эти места, - рассказал Соловейчик.

Он уточнил, что сейчас планируется выставить на площадях всех дизайнеров под брендом "Сделано в Санкт-Петербурге". Глава комитета по промышленности рассказал и об индексе потребительских цен. Соловейчик заявил, что стоимость товаров росла, но сейчас уже стабилизировалась и имеет обратный отскок. При этом, на слайде у руководителя ведомства сообщалось, что за 2022 год цены на социально значимые товары первой необходимости вырастут на 20%, а не на социально значимые - на 24%.

После Соловейчика с докладом выступил уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов. Его речь была такой же, как и неделей ранее при выступлении в Законодательном собрании. В частности, Абросимов отметил проблему рабочей группы по вопросу выселения предпринимателей с арендованных площадей. Он напомнил, что в группу вошли только чиновники - там нет ни одного представителя бизнеса.

- По мнению предпринимателей, которое я поддерживаю, формат работы этой группы нуждается в совершенствовании и придании ее деятельности более прозрачного характера, - сказал омбудсмен.

Он предложил добавить в рабочую группу представителей его аппарата и бизнеса, "чтобы снять градус напряженности". Конкретного ответа на свои предложения Абросимов не получил. Омбудсмен выступал в самом конце заседания, когда время работы уже перевалило за два часа. Чтобы окончательно не выбиваться из хронометража, концентрироваться на отдельных моментах выступления уполномоченного не стали. Только Соловейчик сказал, что он на связи с Абросимовым и ведомство готово быстро и тщательно все проработать.

Это надо сделать обязательно, подчеркнул губернатор Беглов. Важно оказывать всевозможную поддержку предпринимателям, заявил глава Петербурга со ссылкой на слова президента России Владимира Путина.

По мнению Беглова, Россия и Петербург смогут преодолеть все проблемы из-за санкций. Это уже получилось в 2014 году и сделало страну только независимее, уверен губернатор.

- Мы обязаны выполнять то, что говорит президент. От этого зависит благополучие всех наших сограждан, - такими словами Беглов завершил заседание.

София Саттарова