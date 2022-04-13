ЗакС и проблемы бизнеса

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

На заседании Законодательного собрания Петербурга 13 апреля с ежегодным отчетом выступил бизнес-омбудсмен города Александр Абросимов. Он рассказал, на что жалуются предприниматели и какие меры поддержки ждут после введения санкций. Некоторых депутатов интересовала конкретика по мерам помощи, а некоторым не хватило данных по нарушением прав бизнесменов.

Уполномоченный по правам предпринимателей Петербурга Александр Абросимов в начале выступления сообщил, что планировал начать свой доклад с данных о своей работе в 2021 году, но ситуация изменилась:

- События февраля-марта этого года, связанные с волной незаконных санкций со стороны стран запада, нацеленных на подрыв экономики нашей страны, заставили внести существенные коррективы как в ежегодный доклад, так и направленность моего выступления.

С 24 февраля Россия ведет "специальную военную операцию" на Украине. Ряд иностранных государств осудили действия РФ и ввели санкции. Новые ограничения в экономическом секторе продолжают регулярно появляться.

Санкции затронули практически все сферы российской экономики, заявил Абросимов. Он со ссылкой на данные опроса федерального бизнес-омбудсмена сообщил, что 18 февраля влияние санкционных ограничений испытывали около 26% компаний, а 25 марта - уже 69% предпринимателей России. Только 9% опрошенных сказали, что смогли адаптироваться к новым условиям, добавил петербургский омбудсмен.

Абросимов рассказал, что в последнее время стал получать много обращений от предпринимателей с предложениями о мерах их поддержки. Несколько вариантов бизнес-омбудсмен решил озвучить: введение моратория на проведение государственной кадастровой оценки всех объектов недвижимости города до 2024 года, а также снижение налога до 1% от кадастровой стоимости по торговым центрам, объектам общепита, торговым объектам и другим. Среди озвученных бизнес-омбудсменом предложений были еще снижение налоговой ставки для малого и среднего бизнеса до 10% и снижение страховых взносов до 15% от суммы всех выплат в пользу физических лиц. Абросимов заявил депутатам, что рассчитывает на их поддержку и на продвижение озвученных мер помощи.

После этого бизнес-омбудсмен все же перешел к отчету об итогах своей работы в 2021 году. Абросимов рассказал, что центральное место в его деятельности занимает реакция на жалобы.

Самое большое количество обращений получено по сфере земельных отношений и имущественных прав, сообщил Абросимов. Он добавил, что еще петербургских предпринимателей сильно волнуют проблемы, возникающие в уголовно-правовой сфере.

- Чаще всего предприниматели жаловались на необоснованное изъятие и длительное задержание имущества организаций как в рамках уголовных дел, так и в процессе доследственных проверок. Неоднократные отказы в возбуждении уголовных дел по заявлениям потерпевших предпринимателей, нарушение конституционного права на доступ к правосудию, незаконное избрание в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказал Абросимов.

Хотя жалоб в этой области в последние годы стало меньше, проблема все еще "не потеряла остроты", считает бизнес-омбудсмен. В пример он привел задержание и заключение под стражу бывшего члена совета директоров и совладельца "Юлмарт" Августа Мейера. Это явно не способствует увеличению веры бизнеса в свободу предпринимательства и привлечению дополнительных инвестиций в город, считает Абросимов.

Предприниматель Мейер также является владельцем компании "Рив Гош". Вместе с бизнесменом правоохранители задержали его супругу. Обоих подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей.

Абросимов продолжил перечислять претензии представителей бизнеса: исключение из госреестра добросовестных предпринимателей, увеличение числа проверочных мероприятий от контрольно-надзорных органов, недостаточная эффективность взаимодействия с исполнительными органами власти в сфере инвестиционно-строительной деятельности и ЖКХ. С некоторыми вопросами удалось разобраться при взаимодействии с органами власти, отметил бизнес-омбудсмен. При этом, по его словам, ряд острых проблем не удалось решить ни исполнительной, ни законодательной власти.

Всего в 2021 году он получил 760 жалоб, сообщил омбудсмен. По его словам, это на 41% меньше, чем цифра за 2020 год.

Депутат ЗакСа от "Единой России" Алексей Цивилев предположил, что количество обращений уменьшилось из-за отсутствия у омбудсмена данных, кому из предпринимателей надо срочно помогать:

- Вы нам должны сказать, сколько у нас малых предпринимателей, скольким требуется помощь, которые на грани выживания. Цифр нет. Промышленность опять же. <...> Без этих цифр у нас нет понимания для того, чтобы адресно помогать тому бизнесу, которому действительно нужна помощь. Из-за этого, может быть, к вам на 41% стало меньше [предпринимателей] обращаться. Потому что нет у вас общего понимания ситуации с бизнесом в городе, из которого уже мы, Законодательное собрание, можем принимать решения.

Абросимов на это ответил, что еще в 2021 году направлял и губернатору, и парламенту предложения по помощи предпринимателям в пандемию. Что-то решить удалось, что-то - нет, заявил омбудсмен и добавил, что об этом в своем докладе сказал. Уполномоченный по правам предпринимателей напомнил, что помощь представителям бизнеса начинается тогда, когда на федеральном уровне установят список пострадавших областей. В Петербурге же работает межведомственный штаб по разработке вариантов помощи предпринимателям, напомнил Абросимов.

Депутат от КПРФ и председатель постоянной комиссии парламента по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова сообщила, что тоже входит в состав штаба. По ее словам, на первом собрании планировалось не выселять добросовестных предпринимателей с их мест аренды, но в реальности это выселение продолжается. Иванова попросила Абросимова поделиться его мнением на этот счет. Омбудсмен конкретно обозначать свое отношение к происходящему не стал. Однако посетовал, что штаб решил создать рабочую группу по указанному Ивановой вопросу, но в нее вошли только представители исполнительных органов власти - предпринимателей там нет.

- И, к сожалению, на сегодняшний день я не видел еще регламента работы этой рабочей группы, - добавил Абросимов.

Он сообщил, что на следующей неделе отчитывается на заседании правительства и намерен поднять этот вопрос. Темой заинтересовался спикер ЗакСа Александр Бельский.

- Вы сами-то вошли в эту рабочую группу? - спросил председатель парламента.

- Нет. Я вам даже больше скажу: там документы сегодня "ДСП" (для служебного пользования - прим.ЗАКС.Ру), к сожалению. Хотя это меры поддержки, - ответил Абросимов.

- Можно тогда наш комитет в лице Ирины Владимировны проинформировать, после того как вы поучаствуете в заседании правительства, какой вам ответ на это дадут, - попросил Бельский.

Позже в разговоре с журналистами спикер ЗакСа заявил, что, несмотря на некоторые озвученные проблемы, оперативный штаб по помощи бизнесу - значим для парламента.

- Для нас очень важно, чтобы все инициативы, которые идут от уполномоченного, были согласованы с органами исполнительной власти, чтобы они могли их реализовать, - сказал Бельский.

Спрашивали депутаты бизнес-омбудсмена о способах выхода на рынки "дружественных" стран, о мерах по увеличению импортозамещения и о другом. Депутат от "Справедливой России - За правду" Александр Новиков поинтересовался мнением Абросимова о законопроекте его партии об амнистии предпринимателей, которые осуждены за экономические преступления легкой и средней тяжести. Бизнес-омбудсмен отметил, что вопрос требует проработки. Абросимов считает, что законопроект даст возможность работать инициативным предпринимателям, которые оступились и осознали ошибку.

В разговоре с ЗАКС.Ру Новиков сказал, что ему в отчете омбудсмена как раз не хватило информации о нарушении прав предпринимателей. Общими вопросами экономики должны заниматься другие органы, например, Торгово-промышленная палата, считает парламентарий.

- На мой взгляд, вопросы, которые ему задают, не совсем по теме. Есть законодательство, есть правоохранительные органы, есть другие организации в городе, которые должны решать вопросы о правах предпринимателей. А он должен заниматься только решением супер-сложных вопросов. Вот люди обращаются к нему, считают, что неправильно с ними поступила налоговая, полиция, произошел какой-то рейдерский захват - вот как раз об этом я не услышал, - сказал Новиков.

Свой отчет Абросимов закончил очередным напоминанием о сложностях бизнес-сообщества из-за санкций и выразил уверенность, что совместными усилиями с органами власти "удастся преодолеть все проблемы и достойно ответить брошенным вызовам и угрозам".























текст: София Саттарова / фото: Михаила Масленникова