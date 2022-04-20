Госстройнадзор не выдавал разрешения на продолжающееся строительство церкви в Купчино

Строительство нового православного храма, которое ведется на Балканской площади в Петербурге, началось без необходимой санкции Службы строительного надзора, о чем пишет специализированное издание "Канонер". О том, что разрешение не выдавалось, редакции рассказал замглавы ведомства Вячеслав Захаров.

При этом привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей пока не представляется возможным. Это мешают сделать, по словам Захарова, положение в Гражданском кодексе, разрешающее самовольную установку церквей, а также мартовское постановление кабмина. Последнее запрещает надзорным ведомствам осуществлять проверки, если речь не идет об угрозах жизни и здоровью.

Землю под новое культовое сооружение еще три года назад передали приходу храма Георгия Победоносца, который тоже находится во Фрунзенском районе. Церковь возводят между трамвайным кольцом и железнодорожными путями, возле станции метро "Купчино". Новый объект, внешне наполовину готовый, имеет информационный щит.