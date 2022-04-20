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Новости 15:10

Путин приветствует идею обязательного поднятия флага в школах

фото ЗакС политика Путин приветствует идею обязательного поднятия флага в школах

Инициатива Министерства просвещения об обязательном исполнении гимна в школах и поднятии государственного флага нашла поддержку у президента Владимира Путина, передает ТАСС. По мнению первого лица, идея имеет популярность в обществе, и главное внедрить новую практику "достойно". Допустил он и одно замечание.

"Там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока перенести", - уточнил Путин свою позицию относительно патриотической инициативы. 

По мнению президента, ее реализация должна выглядеть адекватно значимости самих символов.

Напомним, что решение уже принято: с первого дня будущего учебного года каждый понедельник в школах будут поднимать флаг и исполнять гимн.


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