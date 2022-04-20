Беглов подписал распоряжение о выделении 49 млн рублей петербургским изготовителям хлеба

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о предоставлении субсидий региональным производителям хлебопродукции, информирует пресс-служба Смольного.

Как утверждается в документе, предпринятые Смольным меры позволят сдерживать рост цен на хлеб и пекарские изделия.

Уточняется, что на данные цели из федерального бюджета будет выделено 49,2 млн рублей, из которых 7 млн - средства городской казны.

Напомним, ранее стало известно, что производящая хлебную продукция финская компания Fazer находится в поиске покупателей двух своих заводов, которые находятся в Петербурге и Москве. Фирма объявила о планах избавиться от российского сегмента бизнеса из-за "спецоперации" РФ на Украине.